Виталию Кличко сделали срочную операцию

Мэр Киева Виталий Кличко прервал поездку в Соединенные Штаты из-за плохого самочувствия. Политик прилетел в столицу Украины и сразу отправился в больницу, сообщает "Страна.ua".
Кличко пожаловался врачам на боль в ухе. Кроме того, у него сильно поднялась температура. Медики экстренно прооперировали политика, передает Life.
Мэр Киева находится в Александровской клинической больнице. Представители Кличко сообщили, что все встречи отменены. Подробности самочувствия политика не разглашаются, уточняет Пятый канал.
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