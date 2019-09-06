Кокорин и Мамаев вышли по УДО

Осужденные за две драки в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев освобождены по УДО. Такое решение 6 сентября принял Белгородский суд, рассмотрев ходатайство защиты спортсменов, передает телеканал "360".

Уточняется, что на заседание адвокаты осужденных представили хорошую характеристику своих клиентов и заручились поддержкой руководства колонии. Один из юристов – Юрий Падалку, добавил, что ранее в суд поступило заявление от представителя пострадавшего в драке директора департамента Минпромторга Дениса Пака о том, что "они все отдают на усмотрение суда", уточняет RT.