Кокорин и Мамаев вышли по УДО

Осужденные за две драки в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев освобождены по УДО. Такое решение 6 сентября принял Белгородский суд, рассмотрев ходатайство защиты спортсменов, передает телеканал "360".
Уточняется, что на заседание адвокаты осужденных представили хорошую характеристику своих клиентов и заручились поддержкой руководства колонии. Один из юристов – Юрий Падалку, добавил, что ранее в суд поступило заявление от представителя пострадавшего в драке директора департамента Минпромторга Дениса Пака о том, что "они все отдают на усмотрение суда", уточняет RT.
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