Экипажу севшего в кукурузу А321 вручили ключи от квартир

Власти Свердловской области вручили ключи от квартир экипажу лайнера А321 "Уральских авиалиний", который пилотам удалось посадить в кукурузное поле в Подмосковье.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, бизнесмены региона не остались равнодушными и решили помочь членам экипажа. Чиновник подчеркнул, что для многих это первое собственное жилье. Уточняется, что каждому были вручены ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье. Жилье уже с мебелью и необходимой бытовой техникой.
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