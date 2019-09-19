Владимир Соловьев довел украинцев до лютого бешенства заявлением о присоединении Киева к России

Во время передачи речь в очередной раз зашла об Украине. Владимир Соловьев предсказал Киеву судьбу Крыма. "Лет через сто Киев будет проситься, а мы будем смотреть и говорить: "Куда вы проситесь, вы и так давно наши!" – отметил он.
Украинцы пришли в бешенство после такого заявления, сообщает "Царьград". Эту тему моментально осветил Obozrevatel. Там обозвали Соловьева "скандальным рупором путинского режима", который озвучивает "неадекватные имперские фантазии". Кроме того, обиженные СМИ заявили, что это "топ-пропагандист Кремля".
Напомним, что после референдума в 2014 году Крым вернулся в состав России. 98% жителей полуострова проголосовали за такое решение.
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