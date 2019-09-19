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Общество

Владимир Соловьев довел украинцев до лютого бешенства заявлением о присоединении Киева к России

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Накануне в эфир вышел очередной выпуск авторской программы Владимира Соловьева "Вечер" на телеканале "Россия". Сказанное там возмутило некоторые украинские СМИ.
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Во время передачи речь в очередной раз зашла об Украине. Владимир Соловьев предсказал Киеву судьбу Крыма. "Лет через сто Киев будет проситься, а мы будем смотреть и говорить: "Куда вы проситесь, вы и так давно наши!" – отметил он.

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Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Украинцы пришли в бешенство после такого заявления, сообщает "Царьград". Эту тему моментально осветил Obozrevatel. Там обозвали Соловьева "скандальным рупором путинского режима", который озвучивает "неадекватные имперские фантазии". Кроме того, обиженные СМИ заявили, что это "топ-пропагандист Кремля".

Напомним, что после референдума в 2014 году Крым вернулся в состав России. 98% жителей полуострова проголосовали за такое решение.
19 сентября 2019, 12:21

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Киев это польский город, который Россия КУПИЛА у Речи Посполитой в царствование Государя Алексея Михайловича. Украина тут причём?
Гость
Ответить
да твой рот давно уже к парашенко присоединен,ко всем местам.
Гость
Ответить
А почему бы и присоединить...Рот Соловьева с тем местом,которое подставят украинцы?
1

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