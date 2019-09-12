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Общество

"Вали отсюда": Соловьев жестко высказался об Украине

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Украинские журналисты обратили внимание на грозное предупреждение, которое во время своей программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" озвучил Владимир Соловьев. Он считает, что Украине может грозить полноценный "парад суверенитетов", и начнется он на западных границах страны.
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Президент Украины Владимир Зеленский начал подбираться к решению таких проблем, за которые его предшественник Петр Порошенко даже не брался. Речь, в частности, идет о теневом бизнесе в западных регионах страны.

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Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Контрабанда, незаконная добыча природных ресурсов и другие не вполне легальные отрасли успели стать своего рода визитной карточкой некоторых областей. Попытка навести порядок таит в себе опасность, считают эксперты.

"Украина взорвется! И взорвется, скорее всего, по западной границе. Сейчас начали пресекать потоки, на которых жили целые регионы", – в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" заметил Владимир Соловьев.

"Местным баронам гораздо проще поднять знамя независимости и сказать: "Слушай, Киев, ты вали отсюда! Если ты нас душишь экономически, перекрываешь нам таможню, а кормить нас не можешь, ты иди гуляй", – предупредил ведущий.

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Кроме того, журналист заметил, что Украина, при всем стремлении местных элит максимально дистанцироваться от глубоких связей своей страны и народа с Россией, невольно повторяет судьбу своего восточного соседа с запозданием в несколько десятков лет. "У вас начнется парад суверенитетов, который был в России в 90-х годах! Вы полностью повторяете наш путь!", – пообещал Владимир Соловьев.

При этом украинский политолог Василий Вакаров напомнил, что Закарпатье еще в 1991 году на референдуме проголосовало за автономию. Обещанного регион н получил до сих пор.

Автор: 12 сентября 2019, 15:45

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