"Вали отсюда": Соловьев жестко высказался об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский начал подбираться к решению таких проблем, за которые его предшественник Петр Порошенко даже не брался. Речь, в частности, идет о теневом бизнесе в западных регионах страны.
Контрабанда, незаконная добыча природных ресурсов и другие не вполне легальные отрасли успели стать своего рода визитной карточкой некоторых областей. Попытка навести порядок таит в себе опасность, считают эксперты.
"Украина взорвется! И взорвется, скорее всего, по западной границе. Сейчас начали пресекать потоки, на которых жили целые регионы", – в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" заметил Владимир Соловьев.
"Местным баронам гораздо проще поднять знамя независимости и сказать: "Слушай, Киев, ты вали отсюда! Если ты нас душишь экономически, перекрываешь нам таможню, а кормить нас не можешь, ты иди гуляй", – предупредил ведущий.
Кроме того, журналист заметил, что Украина, при всем стремлении местных элит максимально дистанцироваться от глубоких связей своей страны и народа с Россией, невольно повторяет судьбу своего восточного соседа с запозданием в несколько десятков лет. "У вас начнется парад суверенитетов, который был в России в 90-х годах! Вы полностью повторяете наш путь!", – пообещал Владимир Соловьев.
При этом украинский политолог Василий Вакаров напомнил, что Закарпатье еще в 1991 году на референдуме проголосовало за автономию. Обещанного регион н получил до сих пор.
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