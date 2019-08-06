Посол США в России подал в отставку

Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман подал в отставку. Дипломат направил заявление об увольнении американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание The Salt Lake Tribune.
В письме, датированном 5 августа, Джон Хантсман поблагодарил президента за честь представлять свою страну. Политик отметил, что у России и США есть общие интересы несмотря на серьезные различия. Он выступил за продолжение диалога между государствами по таким проблемам, как контроль над вооружениями и борьба с терроризмом, передает "Царьград".
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Продолжение темы мамы—дочки
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
Главреду
Что вы ели сегодня?
Обсудим Олю Бузову?
Как переехать жить в Европу?