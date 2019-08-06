Посол США в России подал в отставку

Зеленский захватил Раду Гороскоп Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Вторник 6 августа
Лента новостей
20:12
Иностранных дипломатов зовут в Думу из-за попыток вмешаться в выборы
19:33
В центре Москвы неизвестные жестоко избили девушку и облили кислотой
19:00
"Я плачу, горько плачу": Киркоров рыдает из-за внезапной смерти
18:34
"Зайчишки": народ растаял от трогательных фото Жасмин с детьми
18:32
"Люблю, скучаю, помню": Винокур растрогал снимком с кладбища
18:26
Актер из сериала "Интерны" набросился с ножом на прохожего
18:01
Обнародована причина смерти Аллы Вербер
17:40
"Должна попробовать все": Бледанс в БДСМ-наряде довела до экстаза
17:31
В Ижевске водитель сбил подростка
17:10
Переломанная Караулова сообщила о боли
17:06
Разоткровенничавшаяся Борисова заикнулась о втором ребенке
16:58
Отказали все органы: умерла подруга Игоря Крутого
16:46
В Думе призвали расследовать зарубежное вмешательство в российские выборы
16:38
"Роскошная красотка": Макеева в модном наряде искупалась в комплиментах
16:37
В Подмосковье на помойке нашли сотни недоставленных писем
16:28
"Это практически предательство": Корчевников вскипел из-за подлости известного режиссера
16:07
"Безумно красиво": Айза Анохина покорила россиян новым имиджем
15:58
Один человек погиб в результате взрывов на складе в Красноярском крае
15:47
Рубль неожиданно вырос после стремительного падения
15:43
Виторган и его новая пассия уехали из России
15:33
В Уфе в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист
15:30
Роскошный особняк Маркл выставлен на продажу после расставания с мужем
15:00
Порошина раскрыла секрет своего маленького сына
14:59
Делала ЭКО и закачивала растворы в живот: Малахов узнал новые факты о "беременной от Киркорова"
14:56
Определены опасные для жизни марки ряженки
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 августа 2019 года
14:48
Запад поставил ультиматум плюнувшему на Россию Лукашенко
14:37
"Обе хороши!": место Шейк заняла популярная пышная модель
14:25
По расчету: почему Собчак выгоден брак с Богомоловым
14:23
Под Москвой живодер пырнул собаку ножом на глазах у детей
14:16
Анджелина Джоли стремительно теряет детей
13:41
В Москве из-за пожара на торговой базе эвакуировали людей
13:34
Не хватило денег на операцию: Токарев на смертном одре влез в огромные долги
13:27
Глюкоза прервала молчание о разводе: Имущество будем делить!
13:10
Бессовестный Алибасов устроил безобразие с актером гей-порно прямо на кровати Шукшина
12:58
В Вологодской области нашли труп грибника
12:49
Зеленский врезал беглому Порошенко по самому больному
12:34
"Что-то не так": Толмацкий усомнился в отцовстве Децла
12:26
"Ядерная бомба!": народ пустил слюни на соблазнительную Малиновскую
12:25
"Ходят тут всякие, а потом земля пропадает": Исаева в ужасе от мутных личностей на могиле Началовой
11:41
"Не уподобляйся матери!": Кравец предупредила дочь Началовой о раке
11:39
Возмутительно: Волочкова раздвинула ноги рядом с ребенком
11:31
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
11:23
Три способа эмоциональной очистки
11:14
Молодая певица о романе с Александром Серовым
11:04
Позорник Порошенко вляпался в чудовищный скандал
10:33
"Впервые. Вместе": Дакота сообщила о воссоединении с Соколовским
10:22
Названа причина взрывов на военном складе под Ачинском
10:12
Volvo XC40: шведы все сделали правильно
10:01
В небе задымился самолет с пассажирами
09:20
Сексуальная звезда "Уральских пельменей" рассказала о сокровенном желании
09:10
Это рекорд: мошенники одурачили москвича на 3,5 миллиона
09:03
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
08:57
Названная дурочкой Кудрявцева обратилась к бывшему любовнику
08:35
Российская аудитория выбирает интеллектуальное кино
08:21
Кафельникову распекли за непристойное поведение
08:17
Первый международный арт-фестиваль STAR Wings стартует в Краснодарском крае
08:15
"На колени": севшего в лужу Зеленского призвали покаяться
06:31
"Эталон!": аппетитная Анфиса Чехова показала восхитительные формы
06:20
"Удар в спину": Лукашенко объявил войну Путину
04:26
Дубцова показала миру взрослого сына
02:09
"Потапа потеряла?": Каменских высказалась о счастье
00:23
Осрамившаяся Лопес нашла защиту
21:45
"Где грудь?": россияне высмеяли плоскую Ковальчук
21:34
"Я не могу": Тодоренко внезапно разрыдалась во время съемок с детьми
21:16
Гонят в отставку: Лукашенко вляпался в жуткий скандал с выборами
21:09
Заявление Петросяна об украинцах ударило по Зеленскому
21:05
Дана Борисова с дочерью попала в шторм во время круиза
20:51
Количество пострадавших в результате взрывов под Ачинском увеличилось до 8
20:38
Дочь Началовой уезжает подальше от бабушки и деда
20:34
"Проходит очарование и ослепление": без пяти минут невеста Собчак заговорила о недостатках избранника
20:23
Казанский вокзал эвакуировали из-за пожара
20:03
Жена Овечкина оказалась под капельницей
19:37
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
19:27
Жители Сочи засняли мощный смерч (видео)
19:22
"Милота": дочь Маликова с ребенком восхитила народ
18:58
"Вы посмотрите!": неадекватные "яжематери" затронули Кожевникову за живое
18:56
В магазине Челябинска обрушилась бетонная плита
18:50
Певицу МакSим поздравляют со свадьбой
18:29
Травмированная Цой сообщила об операции
18:22
Шепелев разоблачил организатора нападения на известного актера
18:15
"Вспомнила все свои грехи": Кудрявцева испытала небывалый страх
17:56
В здании Академии ФСБ произошло возгорание
17:40
В Башкирии в ДТП насмерть разбился мотоциклист
17:19
В Удмуртии подросток украл у знакомой деньги и купил мотоцикл
17:18
"А что с ногами?": новый снимок Рудковской вызвал жаркие споры
17:15
Ядерный удар: Путин собрал важное совещание после дерзкой выходки Трампа
17:02
"Страшно из дома выходить": перепуганная Кравец бросилась к Борисову за помощью
16:56
Солнцев разоблачил алчную Собчак перед свадьбой с Богомоловым
16:32
"Так не годится": Ольга Бузова высказалась об измене
16:25
Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака
16:21
Под Москвой обнаружили обгоревший труп мужчины
16:17
"Господи, прими за лекарство": онкобольной Вилли Токарев перед смертью хлебнул водки
16:06
"Столько злости": заклеванный Топалов ответил хейтерам
15:47
Число пострадавших при взрывах в Красноярском крае выросло до четырех
15:34
Похищение и жестокая расправа: Малахов обнародовал откровения "беременной от Киркорова" перед смертью
15:29
"Думала, упаду": полет дочери Киркорова на огромной высоте попал на видео
14:55
Вера Брежнева оказалась на кладбище
14:49
В Красноярском крае на складах с боеприпасами взрываются снаряды
14:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 августа 2019 года
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Надоедливые мухи: Леди Гага ответила недругам топлес
Осталась без приглашения: Миддлтон пропустит 38-летие Маркл
"Вы в своем уме?: известная певица вступилась за резко сдавшего Моисеева
Истощить до смерти: раскрыт коварный план молодой жены Цекало
Может себе позволить: известная актриса вступилась за нетрезвую Пугачеву
Депутат Госдумы Федоров призвал сажать в тюрьму организаторов нелегальных митингов
Общество

Посол США в России подал в отставку

прочитано 204 раза

Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман подал в отставку. Дипломат направил заявление об увольнении американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание The Salt Lake Tribune.

В письме, датированном 5 августа, Джон Хантсман поблагодарил президента за честь представлять свою страну. Политик отметил, что у России и США есть общие интересы несмотря на серьезные различия. Он выступил за продолжение диалога между государствами по таким проблемам, как контроль над вооружениями и борьба с терроризмом, передает "Царьград".

Автор: 6 августа 2019, 19:56

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Гонят в отставку: Лукашенко вляпался в жуткий скандал с выборами
Ядерный удар: Путин собрал важное совещание после дерзкой выходки Трампа
Нахала Зеленского выставили на посмешище в Москве
Гвоздь в крышку гроба: вскрылись новые преступления бежавшего с позором Порошенко

Шоу-бизнес

Дети всю ночь выхаживали слегшую Арбенину
Страшная смерть Вербер: Началова забрала лучшую подругу
"Я плачу, горько плачу": Киркоров рыдает из-за внезапной смерти
"Зайчишки": народ растаял от трогательных фото Жасмин с детьми

Проишествия

Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
"Унижала мое сексуальное достоинство": убийца модели-эскортницы пожаловался полиции на жертву
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Политика

"Удар в спину": Лукашенко объявил войну Путину

Белорусский лидер ведет опасную игру
Шоу-бизнес

Названная дурочкой Кудрявцева обратилась к бывшему любовнику

Телеведущая обнародовала запись
Шоу-бизнес

"Впервые. Вместе": Дакота сообщила о воссоединении с Соколовским

Откровенное заявление певицы
Шоу-бизнес

По расчету: почему Собчак выгоден брак с Богомоловым

Для чего Ксении, которая только-только освободилась от семейных оков, нужен второй брак?

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на август 2019 года
Гороскоп на август

Фоторепортажи

Обнародована причина смерти Аллы Вербер
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири

Спорт

Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой
Разъяренного Месси едва удержали от расправы над фанатом (видео)
Медведева показала своего бойфренда

Регионы

Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru