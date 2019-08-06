Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов увеличится на 2% с 7 августа. Изменения коснутся дальнемагистральных рейсов, например, в США или Юго-Восточную Азию. Подорожание цен связано с курсом валюты. В ночь со вторника на среду евро будет стоить 72,5 рубля вместо 71 рубля, сообщает URA.ru со ссылкой на сервис "Туту.ру".
При этом стоимость билетов на перелеты по России не изменится. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отметил, что если пассажиры оплатили билеты заранее, то изменение курса их не коснется. Тем россиянам, которые забронировали авиабилеты, рекомендуют выкупить их сегодня до 23:59.
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