Стала известна причина частых отказов россиян от карьеры

Исследование показало, что одним из главных поводов бросить работу является строгий дресс-код. Почти 18% респондентов из-за этого пожертвовали бы своей карьерой.
По этой причине чаще всего люди сомневаются или готовы отказаться от своего места в таких сферах, как информационные технологии, искусство и медиa. Маркетинг тоже входит в этот список.
Тем не менее, процент тех, кто ставит работу на первое место, оказался выше. 39% участников опроса готовы согласиться на любой дресс-код ради карьеры.
Отметим, в процессе исследования выяснилось, что 11% респондентов уже соблюдают требования по наличию строгого внешнего вида. Еще 12% ради карьеры носят форму, выданную работодателем, сообщает НСН.
Напомним, уровень безработицы в России с каждым годом неумолимо растет. Так, по данным на январь 2019 года, 3,7 миллиона человек существуют без определенного рода деятельности.
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