Известный миллиардер скончался в возрасте 89 лет после тяжелой болезни

Американский миллиардер Росс Перо скончался в возрасте 89 лет в своем доме в Техасе. Об этом сообщает CBS News. В последние месяцы жизни бизнесмен боролся с лейкемией.
Предприниматель основал организации Electronic Data Systems и Perot Systems. Кроме того, Росс Перо дважды баллотировался на пост президента США как независимый кандидат – в 1992 и 1996 годах.
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