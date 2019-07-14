Известная поэтесса скончалась после продолжительной болезни

Писательница и поэтесса Елена Касьян умерла после тяжелой болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети.
Несколько лет назад врачи поставили писательнице страшный диагноз – рак молочной железы. Поэтесса перенесла несколько серьезных операций. "Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела", – говорится в сообщении.
Напомним, Елена Касьян представила три поэтических сборника: "До востребования", "Отправлено тчк" и "Fragile". Ее произведения появлялись на страницах журналов и альманахов "Аврора", "Октябрь", "45-я параллель" и "Русское слово".
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