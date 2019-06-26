В Саратове сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил член запрещенной в России организации "Исламское государство*". Об этом сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

При обыске у злоумышленника обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, мужчина организовал лабораторию в гараже, где синтезировал опасные вещества.

Преступник дал присягу главарям запрещенной в стране организации "ИГИЛ*" и работал по их указанию. Во время задержания он оказал сопротивление и был нейтрализован, сообщает Life.

Ранее начальник управления ФСБ по Ростовской области Олег Южаков сообщил журналистам, что с середины прошлого года сотрудники службы выявили более 50 членов террористической группировки в Южном федеральном округе, передает RT.