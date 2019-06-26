Умер актер Валерий Харченко

Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года в Москве. Длительное время он боролся с серьезным заболеванием, передает Пятый канал.

Во вторник, 25 июня, актер внезапно почувствовал себя плохо. Его супруга вызвала медиков, но те не смогли спасти артиста, уточняет РИА ФАН.

Валерий Харченко приобрел известность благодаря ролям в картинах "У озера", "Юность Петра" и "Зарубки на память". В качестве режиссера снял около 17 лент. В 2002 году получил звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", сообщает телеканал "360".