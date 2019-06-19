Убитого спецназовца ГРУ Белянкина наградили посмертно

В Сети появилось видео торжественной церемонии, на которой брат убитого спецназовца ГРУ Никиты Белянкина получает за него награду за отвагу и мужество. Об этом пишет "Царьград".
Орден присужден посмертно. Белянкин погиб, вступившись за двух парней, которых избивали в подмосковном Путилково. Толпа накинулась на него, и один из нападавших ударил его ножом. Бойца ГРУ похоронили на Митинском кладбище Московской области.
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