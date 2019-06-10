Личные данные почти миллиона россиян утекли в Сеть

Персональные данные 900 тысяч наших соотечественников оказались в открытом доступе. Пострадали клиенты ОТП Банка, Альфа-банка и ХКФ Банка.

По данным экспертов, эти люди могут столкнуться с мошенничеством или подвергнуться спам-атаке. Одна из баз данных обнаружила в открытом доступе сразу две базы с личными данными клиентов Альфа-банка.

В одной из них имена, телефоны и адреса более 55 тысяч клиентов, в другой – 504, сообщает "Царьград". Однако в последней есть еще и информация об остатках денег на счетах.

В первой базе фигурируют преимущественно жители Северо-Западного федерального округа, причем в ней содержатся сведения примерно о 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ, передает RT. Наиболее многочисленной оказалась база клиентов ОТП Банка – в ней 800 тысяч граждан со всей России.

Указанные данные собирались несколько лет назад, но большинство из них все еще актуальны, пишет НСН. В свою очередь основатель и технический директор базы данных DeviceLock Ашот Оганесян пояснил, что в 2014 году в Альфа-банке произошло массовое увольнение регионального IT-отдела. По его мнению, это и могло привести к утечке персональных данных на черный рынок. Другую базу данных клиентов банка мог взять клиентский менеджер.

Представители ОТП Банка заявили, что утечку данных своих клиентов не зафиксировали. ХКФ Банк и Альфа-банк сообщили, что проведут проверку достоверности и актуальности данных, передает "Коммерсантъ".