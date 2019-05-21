В Сеть утекли данные миллионов пользователей Instagram

Информация о 49 миллионах пользователей Instagram появилась в Сети. Об этом сообщило интернет-издание TechCrunch.
В открытом доступе оказались фотографии владельцев аккаунтов, а также номера телефонов и электронная почта. Жертвами утечки стали не только рядовые пользователи, но и знаменитости.
Сотрудник компании Facebook отметил, что сейчас работники занимаются этим вопросом. Они пытаются выяснить точную причину "слива" данных, передает ТАСС.
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