Доказана подлинность "Тайного Евангелия от Марка"
Речь идет о послании раннехристианского философа Климента Александрийского некоему Феодору. Этот документ в 1958 году нашел профессор Колумбийского университета Мортон Смит. Он содержит противоречивые отрывки из "Тайного Евангелия от Марка".
У Смита было свое видение библейских событий. Например, он утверждал, что Иисус был кем-то вроде волшебника и использовал гипнотическое внушение. Многие исследователи не верили в подлинность документа. Поговаривали даже, что профессор сам его написал, передает Пятый канал.
Сотрудник Университета Хельсинки, автор докторской диссертации Тимо Паананен проанализировал почерк Климента и выяснил, что его письмо не содержит "тремора фальсификатора" и других признаков подделки. Также специалист отметил, что текст послания относится к рубежу II и III веков нашей эры.
"Тайное Евангелие от Марка", которое цитируется в письме, является одним из примеров противоречивости текстов новозаветных Евангелий", – заключил Паананен.
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