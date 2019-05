Главные события Москвы с 24 по 30 мая 2019 года

О самых интересных культурных событиях Москвы читайте в свежем обзоре "Дни.ру". От классики до рок-концертов – есть из чего выбрать.

24 мая, пятница

С 24 мая по 2 июня в столице пройдет гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". В городе будут работать семь площадок с шале-ресторанами и торговыми точками, в которых можно будет купить рыбу и морепродукты из разных регионов нашей страны. Меню рыбных ресторанов будет изобиловать разнообразными блюдами: здесь и французский суп буйабес, и осьминог по-галисийски, и дальневосточная корюшка, и морковно-имбирный суп-пюре с креветками, а также многое другое. Еще публику ждут мастер-классы с участием профессиональных поваров, которые расскажут и покажут, как правильно готовить рыбу и морепродукты. Подробную программу фестиваля "Рыбная неделя" вы можете посмотреть здесь.

С 24 по 26 мая пройдет второй благотворительный фестиваль поэзии "вЖЫвую" от команды проекта "Живые поэты", в рамках которого выступят поэты Леха Никонов и Дмитрий Воденников, Лев Оборин, Олег Груз, Инга Кузнецова и Андрей Орловский; актеры Павел Артемьев и Ксения Орлова; музыканты Эм Калинин ("Аффинаж"), Саша Гагарин ("Сансара") и Алексей Вдовин ("НедРа"), группы "Королев Попова" и "Он Юн" и многие другие. Официальное открытие фестиваля состоится в Центре Вознесенского 24 мая в рамках круглого стола "Поэзия. Настоящее время". Модератором круглого стола выступит руководитель редакции в издательстве "АСТ" и куратор литературной программы Центра Вознесенского Илья Данишевский.

C 24 по 26 мая в МХАТ им. Горького состоятся премьерные показы балета "The Mother", где выступит прима лондонского Королевского балета Наталья Осипова. Наталья – одна из известнейших балерин мира, которая исполнит главную роль в этой постановке, в основе которой лежит сюжет одной из самых драматичных сказок Ганса Христина Андерсена "История одной матери". Она рассказывает про отчаявшуюся мать, пытающуюся спасти своего младенца из рук самой Смерти. Ее партнером, исполняющим роль меняющей маски Смерти, станет Джонатан Годдар, обладатель престижных наград.

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет на Большой сцене спектакль "Шут и Свадебка" на музыку "Свадебки" Игоря Стравинского и "Сказки про шута, семерых шутов перешутившего" Сергея Прокофьева. Постановку создали хореографы Кирилл Симонов и Патрик де Бана, музыкальный руководитель проекта – главный дирижер театра Алевтина Иоффе. Кирилл Симонов рассказывает: "Задумывая спектакль на эту грандиозную, очень русскую музыку Сергея Прокофьева, мы с художниками Екатериной Злой и Александром Барменковым решили сделать постановку с фольклорным акцентом, что сегодня встречается крайне редко. [...]У нас же это будет рассказ с элементами комикса, компьютерной бродилки – и реминисценциями на модные дефиле Дольче Габбана и Версаче, которые использовали русские мотивы в своих коллекциях".

С 24 по 26 мая в Театре Луны пройдет Пятый Экспериментальный Фестиваль Фламенко "AlterNativo V". На протяжении трех дней любителей испанской культуры ждут конкурсные выступления самых интересных исполнителей современного танца фламенко из России, мастер-классы, гала-концерт и различные сюрпризы. В мероприятии примет участие всемирно известный и отмеченный наградами хореограф и танцовщица Фанни Ара (Fanny Ara).

В Геликон-опере зрителей ждет проект "Нано-опера". Это конкурс молодых оперных режиссеров, который проходит в рамках программы "Год театра в России" уже в 4-й раз. Это уникальная возможность создать постановку буквально за несколько минут на глазах у изумленной публики. Идейным вдохновителем "Нано-оперы" стал художественный руководитель Геликона Дмитрий Бертман. По традиции в жюри "Нано-оперы" входят руководители лучших мировых театров.

24, 25 и 29 мая театр танца Аллы Духовой "TODES" покажет шоу "И приснится же такое...". Это удивительный яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, захватывающий танцевальный спектакль. Зрителей ждут динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу.

25 мая, суббота

В Большом зале консерватории состоится Гала-концерт звезд классической музыки. На сцену выйдут: пианист Борис Березовский, виолончелист Александр Князев, скрипачи Кристоф Барати (Венгрия) и Екатерина Асташова, а также Государственный симфонический оркестр "Новая Россия". Идея и ее реализация принадлежит композитору Игорю Райхельсону (Россия – США). В этот вечер в БЗК состоится мировая премьера концерта для скрипки и виолончели с оркестром И.Райхельсона, а также произведения Паганини, Брамса и Рахманинова.

25 и 26 мая в парке Сокольники пройдет традиционный "Праздник мороженого". В этом году символом мероприятия станет Дед Мороз. Гостей ждет более 1000 видов мороженого от разных производителей, флеш-мобы новогодних героев, весенний хоровод и многое другое. Участниками действа станут такие производители, как "Чистая линия", "Баскин Роббинс", "Ангария", "Липецкий хладокомбинат", "Юнилевер Русь", "Богородский хладокомбинат" и многие другие.

25 и 26 мая на аэродроме "Черное" в 12 км от МКАД пройдет фестиваль воздухоплавания "Небо: теория и практика". На мероприятии выступят лучшие пилотажные группы малой авиации России, также состоятся полеты чемпионов Мира и Европы, пройдет этап соревнований по самолетным и вертолетным гонкам, а также выставка самолетов со времен Первой мировой войны до наших дней. Зрители увидят полет на реактивном ранце российского пилота, посетят презентации летательных аппаратов будущего, среди которых ховерборды и ховербайки, грузовые дроны и многое другое.

В Детском музыкальном театре им. Наталии Сац покажут оперу-балет "Дюймовочка". Бессмертная сказка Ганса-Христиана Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце". Постановка переносит зрителей в волшебный мир. Здесь живет сказочник Оле Лукойе. Как только он взмахнет своей волшебной палочкой, из чудесного цветка появится крохотная девочка – Дюймовочка. Ее похитят противные Жабы, прогонят надменные Майские Жуки, затем она окажется в услужении у Мыши и едва избежит замужества со скупым Кротом. Но наступит весна, и Ласточка, спасенная Дюймовочкой в зимнюю стужу, на своих крыльях перенесет ее в волшебную страну, где она встретит своего Принца.

В саду "Эрмитаж" пройдет ежегодная церемония вручения премии "Все цвета джаза", учрежденная Радио JAZZ 89.1 FM, посвященная мировой и российской музыкальной культуре, классическому и современному джазу. Гости фестиваля, родители с детьми и школьники, могут приятно провести время, окунуться в море музыки и ярких эмоций. Приготовлена большая развлекательная программа для всей семьи: музыкальный экспериментариум, развивающие мастер-классы, творческая лаборатория, мульт-сеансы с живым оркестром, детская зона и лаунж-зона с фуд-кортом.

25 и 26 мая в третьем павильоне МВЦ "Крокус Экспо" пройдет международная выставка собак "Мемориал А.П. Мазовера 2019". Александр Павлович Мазовер – выдающийся кинолог советской эпохи, автор книг и учебников по собаководству, селекционер, эксперт всесоюзной категории. В знак уважения к этому выдающемуся профессионалу новая выставка собак носит его имя и посвящается его памяти. Гости выставки смогут познакомиться со всем многообразием пород – от декоративных малышей до верных охранников, пообщаться со взрослыми собаками и щенками, задать вопросы профессиональным заводчикам об особенностях содержания той или иной породы, принять участие в лотереях и розыгрышах призов, увидеть спортивные состязания и выбрать родителей своего будущего щенка.

В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Интерстеллар, Завтрак у Тиффани, Моя прекрасная леди". Музыка кино – особый музыкальный жанр, который вошёл в нашу жизнь еще со времен немого кинематографа. Знаменитые, а порой и ставшие легендарными темы, давно перешагнули границы экрана и восхищают не только завзятых киноманов, но и всех истинных ценителей хорошей музыки, написанной композиторами с мировым признанием, которые вложили в эти шедевры весь свой талант и страсть к музыке и кино. На этом концерте прозвучат широко известные сочинения, которые напомнят великолепные фильмы и несомненно подарят чудесное настроение.

26 марта, воскресенье

В Московском Международном Доме музыки пройдет творческий вечер Вячеслава Бутусова. Это культовый русский рокер, музыкант, писатель, поэт, художник, основателя и фронт-мэн групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер". Самые известные песни прозвучат в непривычном акустическом формате. Гостей ждет дружеский вечер, наполненный эмоциями и общением, который в этом году получил называние в честь премьеры песни Бутусова "Чудное мгновенье", вошедшей в новый альбом.

27 мая, понедельник

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступят Диана Пасько (скрипка) и Алексей Кудряшов (фортепьяно). В программе Энеску "Пасторальная фантазия", Моцарт "Концерт № 5 для скрипки с оркестром ля мажор, K 219", П. И. Чайковский "Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, соч. 23".

В Центральном Доме Актера зрителей ждет драматическая буффонада "Оркестр", Автор – Жан Ануй. Режиссер – народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Павел Тихомиров. В ролях: народная артистка России Алена Охлупина, народная артистка России Людмила Титова, заслуженная артистка России Инна Кара-Моско, заслуженная артистка России Светлана Потанина, Полина Куценко, Алла Малкова, Лариса НЕкипелова и Алексей Яковлев.

28 мая, вторник

В Камерном зале Московского Международного Дома Музыки выступит Нина Шацкая с программой "Нет, не прошла весна", чей вокал широкая публика запомнила благодаря шоу "Голос". На этом концерт известные романсы обретут свежее джазовое звучание. Примечательно, что сценические платья артистки шьются по ее собственным эскизам, а ткани для них привозятся из далеких экзотических стран. Нина – заядлая путешественница, которая посетила более девяти десятков стран в разных уголках мира. Наряду с романсами на стихи Цветаевой и Ахматовой и такими хитами, как "Колдунья", "Любовь настала", "Хризантемы", в программу войдут композиции из нового проекта, посвященного Пьяццолле, любимые джазовые стандарты (Summertime, Falling Leaves) и, конечно же, не обойдется без новых песен.

В Театре на Юго-Западе зрители смогут увидеть спектакль "У Ковчега в восемь". Три вечно спорящих пингвина оказываются перед лицом потопа и неожиданно понимают, что они никуда друг без друга. Они отправляются в долгий путь к спасительному ковчегу и преодолевают множество препятствий. Основные темы постановки – дружба, взаимовыручка, любовь к родной Антарктиде. Эта притча для детей заставляет задуматься и взрослых о том, правильно ли они живут.

29 мая, среда

С 29 мая по 29 сентября будет работать экспозиция, посвященная 80-летнему юбилею ВДНХ., которая охватывает разные вехи истории страны. Начиная с 1939-го года, ВДНХ является самым масштабным в Москве выставочным комплексом, объединившим не только павильоны многочисленных союзных республик, но и различные виды достижений народного хозяйства. Выставка представляет собой масштабную ретроспективу моделей мужской и женской одежды за последние 80 лет и наглядно демонстрирует, как менялся на протяжении этого времени образ посетителя ВДНХ.

В Большом зале Московской консерватории оркестр Pratum Integrum выступит с молодой итальянской певицей Франческой Аспромонте (сопрано). Это солистка, которой прочат головокружительную карьеру. Она споет арии барочных цариц и волшебниц (роковых, мстительных, но ослепительно прекрасных и в гневе, и в печали); Пратум сыграет концерты Генделя и Вивальди. Франческа Аспромонте – выпускница зальцбургского Моцартеума и римской Академии Св. Цецилии, где она училась, в частности, у знаменитой Ренаты Скотто.

В Светлановском зале Московского Международного Дома музыки состоится концерт "Музыкальные хиты Голливуда". На сцену выйдут солисты из США Дантанио и Белинда Дэвидс, а также Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Будут исполнены знаменитые саундтреки к таким фильмам, как "Телохранитель", "Серенада солнечной долины", "Вестсайдская история", "Эммануэль", "Кабаре", "Миссия невыполнима", "Профессионал", "Крестный отец", "Список Шиндлера", "Титаник", серия фильмов о Джеймсе Бонде, "Артист", "Ла-Ла-Лэнд". Музыкальные темы к этим фильмам сегодня не менее популярны, чем сами киноленты.

30 мая, четверг

С 30 мая по 9 июня в Крокус Сити Холле пройдут премьерные показы живого магического шоу "Дозор", созданного по мотивам культового цикла фантастических книг-бестселлеров Сергея Лукьяненко. Специально для этой постановки Сергей Лукьяненко написал совершенно новую историю, а добавить в нее магию взялись лучшие иллюзионисты и фокусники Европы. Эксклюзивно для шоу были придуманы новые трюки, созданы элементы потрясающих иллюзионов, заказаны технологичные яркие декорации. Герои, которых зрители запомнили по экранизации романов, вновь соберутся вместе: Владимир Меньшов исполнит роль Гесера, Виктор Вержбицкий сыграет Завулона, а голосом рассказчика станет Константин Хабенский. Создатели шоу создают проект мирового уровня, известно, что "Дозором" уже заинтересовались сразу несколько европейских и азиатских прокатчиков.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт-посвящение Майклу Джексону и Уитни Хьюстон "Show Must Go On". На сцену выйдет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", а также солисты Белинда Дэвидс и Дантанио из США. Прозвучат суперхиты короля и королевы поп-музыки. Организаторы обещают, что зрителей ждет ослепительная феерия звука, роскошные сценические костюмы, спецэффекты, шоу-балет, бэк-вокал и великолепные голоса солистов. Гастроли солистки "Whitney Houston Show" Белинды Дэвидс проходят с ошеломительным успехом на всех континентах, а хиты Майкла Джексона обретают второе дыхание в уникальных симфонических аранжировках с солистом Дантанио, самым талантливым в мире мастером перевоплощений в поп-короля.

В Светлановском зале Дома музыки выступит дуэт джазовых пианистов Стефано Боллани (Италия) и Чано Домингес (Испания – США). Два феноменальных пианиста-виртуоза, два средиземноморских темперамента, две оригинальные манеры – концерт Чано Домингеса и Стефано Боллани станет одной из вершин "Джазового Олимпа". Джазовые диалоги музыкантов захватывают зал с первых звуков.

Детский музыкальный театр им. Наталии Сац к 220-летию со дня рождения А.А. Пушкина покажет оперу "Золотой петушок". Зрителей ждут эффектные декорации Наталии Гончаровой, восстановленные специально для спектакля "Золотой петушок", хореография Михаила Фокина, воссозданная Гали Абайдуловым на основе всего лишь 14 минут видеозаписи того, легендарного "дягилевского" спектакля. Это будет удивительное сочетание оперы, балета и даже концертного шоу.

В ресторане "Backstage" состоится вручение премии "Doré Beauty Award", посвященной премиум-сегменту российского и европейского бизнеса. Мероприятие соберет самых успешных представителей в сфере beauty, а также звездных гостей. Будет проведен онлайн-чемпионат за звание лучшего мастера в своей категории, в блоке "Business Women&Men Award" вручат награды предпринимателям. Премию посетят: Doni, Nazиma, Дарья Пынзарь, Нелли Ермолаева, Клава Кока, Вахтанг, Максим Завида, Надежда Грановская, Анастасия Крайнова, Анна Калашникова, группа Инфинити, Анна Котова-Дерябина, Маргарита Позорян и многие другие.

30 и 31 мая в театре "АТМА 360°" участник крупнейших музыкальных фестивалей страны коллектив Guru Groove Foundation отметит свое 10-летие. Публику ждет уникальное мультимедиа-пространство в купольном театре "Атма 360" с огромным сферическим экраном, которое будет пронизано песнями группы. Харизматичная солистка коллектива Татьяна Шаманина зажжет на сцене, музыканты порадуют поклонников не только известные треки "Moscow", "Jump Into My Arms и Over You", но и исполнят много новых песен с последнего альбома "Just Another Day".

В ресторане "Тбилиси" пройдет второй конкурсный день фестиваля Emporio Music Fest 5. Основатель и идеолог фестиваля – лидер группы A’STUDIO, пианист, композитор, аранжировщик Байгали Серкебаев. Он рассказывает о мероприятии: "Главная задача фестиваля – помочь молодым музыкантам. Мы хотим открыть миру новые имена. Участниками могут стать артисты абсолютно любых жанров. Я уверен, что нет плохих стилей в музыке, есть хорошие музыканты и их у нас в стране очень много!".

В концертном зале "Зарядье" выступит Страдивари-ансамбль Мариинского театра, дирижер – Лоренц Настурика-Гершовичи. Это коллектив музыкантов, играющих на старинных и уникальных по звучанию струнных инструментах, созданных величайшими итальянскими мастерами. Все они – лучшие исполнители, ведущие солисты Симфонического оркестра театра. Каждый из инструментов, на которых играют музыканты Страдивари-ансамбля, является шедевром со своей собственной историей, полной удивительных событий. Популярные и всеми любимые классические произведения в их исполнении звучат совсем иначе, чем обычно в концертах, благодаря красивейшим тембрам работ Амати, Страдивари, Гварнери, Гваданини и Гофриллера.

В ДК им. Горбунова даст традиционный концерт "Наш—Ваш выбор" легендарная рок-группа "Алиса". Половину песен, исполняемых на подобных концертах, определяют слушатели путем голосования. Другую половину выбирают сами артисты. Поэтому вполне вероятно, что звучать будут не только лучшие хиты разных лет, но и достаточно редкие композиции, которые нечасто можно услышать вживую.