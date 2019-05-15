Россияне попали в список самых некрасивых наций мира

Портал BeautifulPeople представил список самых некрасивых наций в мире. В рейтинге оказались британцы, филиппинцы, индийцы и россияне. Наиболее привлекательными были названы шведы и норвежцы.

Сайт BeautifulPeople появился в 2002 году. Чтобы зарегистрироваться на портале, необходимо отправить заявку. В течение двух суток пользователи сайта будут оценивать внешность претендента. Анкету могут отклонить, если человека сочтут непривлекательным. За все время существования проекта в доступе было отказано 8,5 миллионам пользователей, передает "Взгляд".