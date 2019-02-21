Дочь Пескова пожаловалась на безобразную травлю

Наследница пресс-секретаря президента России призналась, что подвергается нападкам в соцсетях. Елизавета Пескова рассказала о том, как борется с ненавистниками.

Девушка призналась, что сначала обижалась на хейтеров. Ведь, по словам Лизы Песковой, критики не знают ее как человека и ее образа жизни.

"Но сейчас я стараюсь просто не реагировать на зачастую беспочвенные оскорбления и совершенно неприемлемые высказывания", – поделилась на своей странице в Instagram дочь Пескова. Но бывает и так, что ей приходится и отвечать, чтобы переубедить собеседника.

Лиза Пескова считает, что у некоторых людей есть проблемы, и они пытаются найти громоотвод для своих негативных эмоций. Она уверена, что успешные и уважающие себя не будут писать всякие гадости и безобразные комментарии, потому что не захотят тратить на это время и нервы.

Вместе с тем, 21-летняя Лиза Пескова признала, что иногда хейтеры в чем-то бывают правы. Так же она считает, что если известный человек выставляет свою жизнь напоказ, то он должен быть готовым к грубой критике.

"Сейчас, если я отвечаю на комментарии, то делаю это очень спокойно, без агрессии или каких-то резких выражений. С этим у меня никогда не было проблем", – рассказала Лиза Пескова. Но иногда ей пишут с фейковых аккаунтов, и таких личностей девушка сразу блокирует.