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"Заигрались": Киев получил грозное предупреждение от гостя Соловьева

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
В эфире программы "Вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" украинский политолог Василь Вакаров озвучил грозное предупреждение, к которому украинским властям стоило бы прислушаться. Он подчеркнул, что в противном случае под вопросом оказывается территориальная целостность всей Украины.
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Официальная пропаганда пытается убедить граждан Украины в том, что живущие в стране русские находятся в меньшинстве и им следует склониться перед волей большинства, а по возможности и самим "перекраситься" в украинцев. Также они хотят создать видимость, что эта проблема актуальна исключительно на юго-востоке страны.

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В эфире программы Владимира Соловьева его частый гость украинский политолог Василь Вакаров ясно дал понять, что ситуация куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. "Родители мои, бабушка, дедушка, всегда говорили, что мы люди русские. И мои предки, которые из поколения в поколение проживали в нынешней Закарпатской области, – тоже русские", – цитирует "Царьград" эксперта.

В связи с этим стремление Киева расчистить территорию для украинцев выглядит весьма сомнительно. "Куда мы должны деться, если мы там живем веками? Мы жили там еще тогда, когда еще никого не называли украинцами или галичанами и так далее. Все были русские люди!", – обратился политолог к Владимиру Зеленскому.

Владимир Соловьев, в свою очередь, напомнил о словах первого резидента Украины Леонида Кравчука. Тот заявил, что Украина старше России по меньшей мере на 300 лет. Этот аргумент позволит назвать "пришлыми" всех, кто не считает себя украинцами.

Чтобы проблемы не накапливались Киеву необходимо наконец начать прислушиваться к собственному народу и проводить референдумы, уверен Василь Вакаров. "Иначе мы эти проблемы загоняем вглубь. И что тогда? Мы должны уйти вместе со своими территориями? Донбасс со своими, Закарпатье со своими, одесситы со своими?" – спрогнозировал эксперт развитие ситуации.

"Нынешние украинские политики уже настолько заигрались, что не понимают, что сепаратисты вот по этим заявлениям – как раз они", – подчеркнул он. Ведь именно своей неразумной политиков Киев фактически провоцирует проблемы с территориальной целостностью страны.

Автор: 4 декабря 2019, 16:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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