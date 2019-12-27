Снег и гололедица: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Сотрудники Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности в Москве. В ближайшие два дня в столице ожидается гололедица. Предупреждение действует до вечера 28 декабря, сообщает RT.
В пятницу, 27 декабря, синоптики обещают облачную погоду, туман и гололедицу. Температура воздуха составит -1...+1 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. В субботу, 28 декабря, столбики термометров опустятся днем до -4 градусов. Местами возможен снег, передает телеканал "360".
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