Знаменитая plus-size модель ошарашила Сеть голыми снимками

По всей видимости, девушка на личном примере решила показать, что в любом весе можно быть сексуальной. Она отказалась от обработки снимков в специальных фоторедакторах, однако не смогла показаться публике без косметики. Она подчеркнула мягкие черты лица скульптором, накрасила ресницы, а на губы нанесла темно-фиолетовую помаду.
"Нарисуй меня как свою французскую *******", – подписала Мелисса пост, опубликованный на ее личной странице в социальной сети "Инстаграм". Судя по всему, певица таким образом хотела сделать отсылку к знаменитому фильму "Титаник", где герой Леонардо Ди Каприо рисовал свою обнаженную возлюбленную.
В свою очередь пользователи сети разделились на два лагеря. Одни отметили, что Джефферсон выглядит просто роскошно в своих формах, а другие же начали на все лады оскорблять певицу, подчеркивая, что с ее полнотой не стоит провоцировать общественность обнаженными фото. Впрочем, сама Мелисса никак не отреагировала ни на комплименты, ни на критику.
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