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Знаменитая plus-size модель ошарашила Сеть голыми снимками

Мелисса Вивиан Джефферсон. Фото: instagram.com/lizzobeeating
В последнее время стандарты моды и красоты сильно изменились, однако стереотипы так и не были попраны. Знаменитая певица, поддерживающая идеи бодипозитива, решила на своем примере показать, что красивыми можно быть в любом весе.
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Девушка решила бросить вызов устоявшимся стандартам красоты и ошарашила сеть своими голыми снимками. На них певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, позирует на красном бархатном диване абсолютно голой. Она выставила напоказ все свои достоинства, тем не менее прикрыв срамные места длинной копной темных волос.

По всей видимости, девушка на личном примере решила показать, что в любом весе можно быть сексуальной. Она отказалась от обработки снимков в специальных фоторедакторах, однако не смогла показаться публике без косметики. Она подчеркнула мягкие черты лица скульптором, накрасила ресницы, а на губы нанесла темно-фиолетовую помаду.

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"Нарисуй меня как свою французскую *******", – подписала Мелисса пост, опубликованный на ее личной странице в социальной сети "Инстаграм". Судя по всему, певица таким образом хотела сделать отсылку к знаменитому фильму "Титаник", где герой Леонардо Ди Каприо рисовал свою обнаженную возлюбленную.

В свою очередь пользователи сети разделились на два лагеря. Одни отметили, что Джефферсон выглядит просто роскошно в своих формах, а другие же начали на все лады оскорблять певицу, подчеркивая, что с ее полнотой не стоит провоцировать общественность обнаженными фото. Впрочем, сама Мелисса никак не отреагировала ни на комплименты, ни на критику.

Автор: 2 декабря 2019, 21:49
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