Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
Речь идет о крещенских купаниях, в которых принял участие Владимир Путин. В этом году президент принял решение совершить данный обряд "приватным образом".
Тот факт, что Путин не афишировал свое купание в проруби, не могло пройти незамеченным со стороны жителей Незалежной. Примечательно, что на сей раз злые языки не были особо изобретательны – в ход шли уже набившие оскомину байки о двойниках главнокомандующего.
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов подтвердил в своем Twitter, что президентский ритуал в привычной манере. По сообщениям пресс-службы, Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.
Владимир Путин окунулся в прорубь в Крещение: в отличие от прошлого года в этот раз президентское купание прошло приватным образом pic.twitter.com/aakVIqYL7o— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2019
Ранее Путин стал главной темой для обсуждения, явившись на встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в одинаковых галстуках. Украинцы бросились искать в этом сакральный смысл.
Снимок, о котором идет речь, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Кроме того, он отметил "стремление к общим культурным ценностям" у абхазского лидера.
Звезда ушедшей эпохи переживает не лучшие времена
Они боятся за свою безопасность
Артистка пытается реанимировать карьеру гнусным способом