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Общество

Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Любой шаг президента России Владимира Путина не дает покоя обособленной части населения Украины. Порой недовольство вызывает даже то, что не было вынесено на всеобщее обозрение.
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Речь идет о крещенских купаниях, в которых принял участие Владимир Путин. В этом году президент принял решение совершить данный обряд "приватным образом".

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Тот факт, что Путин не афишировал свое купание в проруби, не могло пройти незамеченным со стороны жителей Незалежной. Примечательно, что на сей раз злые языки не были особо изобретательны – в ход шли уже набившие оскомину байки о двойниках главнокомандующего.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов подтвердил в своем Twitter, что президентский ритуал в привычной манере. По сообщениям пресс-службы, Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.

Ранее Путин стал главной темой для обсуждения, явившись на встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в одинаковых галстуках. Украинцы бросились искать в этом сакральный смысл.

Снимок, о котором идет речь, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Кроме того, он отметил "стремление к общим культурным ценностям" у абхазского лидера.

20 января 2019, 16:31
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