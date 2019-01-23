Ведущая Первого канала предупредила о новых трагедиях после взрыва в Магнитогорске

Интернет буквально с каждым днем пополняется новыми версиями о причинах обрушения части жилого дома в Магнитогорске, большинство из которых не подкреплены убедительными доказательствами. Недавно своей версией случившегося поделилась ведущая Первого канала Василиса Володина.

Астролог из программы "Давай поженимся" на Первом канале связала взрыв в Магнитогорске с месяцем затмений. Кроме того, по мнению Володиной, данное явление повлияло на трагедию в Шахтах и Париже, а также на убийство мэра Гданьска Павла Адамовича.

"Причина – месяц затмений. Солнечное затмение 6 января управлялось Сатурном и произошло рядом с Плутоном в знаке Козерога, да еще и Уран в точном квадрате к Лунному узлу", – написала ведущая в своем Instagram. Володина добавила, что Плутон и Уран обозначают мощную энергию, которая способна производить разрушения. При этом данные планеты в связи с земными знаками и обозначают взрывы, пишет Ura.ru. "Но и не только их, а еще массу критических ситуаций – например, убийство мэра Гданьска", – добавила астролог.

Володина предупредила, что самый сложный период еще впереди – 24-25 января. "Марс будет задевать управителя затмения и саму точку солнечного затмения, и состоится лунное", – резюмировала телеведущая.

Напомним, утром 31 декабря прогремел взрыв в Магнитогорске – в результате обрушился подъезд здания. По данным Следственного комитета, газовое оборудование в доме не проверяли более шести месяцев. Завалы разбирали несколько дней. Были обнаружены тела 39 погибших. Шесть человек, в том числе 11-месячного ребенка, удалось спасти.

