"Больная страна": Украине поставили неутешительный диагноз из-за волны русофобии

Российский музыкальный критик Сергей Соседов выслан с Украины. Он участвовал в украинском шоу "Х-фактор" в качестве судьи и приобрел в стране известность. Но это его не спасло: критика изгнали за российский паспорт.

Своими переживаниями после несправедливого решения властей в Киеве Сергей Соседов поделился с журналистами. Он назвал Украину "больной страной" и посоветовал артистам из России отказаться от поездок в соседнее государство.

"Москаль, по мнению СБУ, не должен иметь огромного успеха. Поэтому меня убрали из шоу. Ввиду сложившейся ситуации наши артисты не должны ехать в Украину, я бы им советовал самим для себя поставить запрет на это", – сказал Соседов в интервью "Собеседнику".

Это высказывание вызвало бурю негодования в украинских СМИ. Большинство изданий посвятили статьи поведению "неблагодарного россиянина". Но это еще раз подтвердило, что критик был прав: Украина действительно больна.

"Для меня очевидно, Украина сейчас действительно больна. И лишний раз в этом можно убедиться, исходя из заявления человека, который уже после Майдана в 2014 и в 2015 году был судьей популярного украинского музыкального шоу "Х-Фактор". Он не сказал ни единого дурного слова об Украине за эти два года, но его все равно выгнали из шоу и из страны. А потом еще и на "Миротворец" внесли", – прокомментировал ситуацию Дням.Ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Вот что бывает на Украине с теми, у кого на руках просто российский паспорт, отмечает эксперт. Это сегодня является основанием к отказу на въезд и уж тем более к отказу в работе – даже если ты семи пядей во лбу и очень нравишься зрителям. "Увы, но эта дикая волна русофобии и истерии, которую создают силами украинских политических шоу, уже выливается в то, что немалое количество украинцев за 5 лет свыклись с мыслью о том, что Россия – это агрессор. Это печально и горько", – сказал Манукян.

Эксперт с горечью замечает, что рано или поздно эти завалы ненависти между Украиной и Россией придется разгребать. Работы хватит и нам, и нашим детям и даже внукам.