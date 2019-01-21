Униженный Путиным Порошенко решился на отчаянный шаг

Дела у президента Украины Петра Порошенко идут из рук вон плохо. До выборов главы государства осталось пару месяцев, а его рейтинг рухнул на дно. Лидер Незалежной отчаянно пытается спасти свое положение и придумывает способы нанести сокрушительный удар по оппонентам.



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