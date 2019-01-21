Униженный Путиным Порошенко решился на отчаянный шаг
Ради победы на выборах Порошенко решил вернуть из США бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, арестованного американцами за мошенничество и отмывание денег. Как сообщает украинское издание "Левый берег", политика планируется использовать для дискредитации главного соперника Порошенко – Юлии Тимошенко.
Как отмечает газета, Лазаренко, находящемуся в тюрьме восемь лет, предложили сделку: вернуть 160 миллионов долларов Украине, а 23 миллиона оставить себе. Взамен – раскрытие компромата на Тимошенко, которая в свое время была соратницей экс-премьера. Для Порошенко такой план действий уже стал навязчивой идеей, пишут журналисты.
Причем для соратников украинского лидера не имеет значения, приедет Лазаренко на Украину или нет. В конце концов, озвучить компромат на Тимошенко он может и дистанционно – в формате видеоконференции или интервью.
"Если согласится сотрудничать, а Украине гарантируют возврат 160 миллионов похищенных им средств, Генпрокуратура готова аннулировать все старые дела против него, заведенные на родине", - говорится в статье.
Уговорить бывшего премьера пойти на сотрудничество попытается один из ближайших соратников Порошенко, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В скором времени он вылетит в Вашингтон.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. Лидирует в гонке глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, неплохие шансы на победу также у комика Владимира Зеленского.
Петр Порошенко, как отметил ранее президент России Владимир Путин,
свалился на дно предвыборной гонки и прозябает на пятой строчке рейтинга.
В отчаянном стремлении набрать голоса украинский лидер то и дело озвучивает громкие заявления. Так, накануне на своей странице в Twitter Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка, разрушенный в ходе боевых действий в Донбассе. По его словам, новое здание станет "лучше и современнее", а на башне будет развеваться украинский флаг.
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