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Общество

Жители Раменок обвинили активистов в проплаченных акциях

Фото: google.com/maps
Жители района Раменки на западе Москвы выразили недовольство действиями группы активистов на территории района 30 декабря. Граждане направили запросы в правоохранительные органы.   
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Сообщается, что за день до наступления нового года группа активистов во главе с некоей женщиной пыталась опрокинуть временные ограждения вокруг одной из строительных площадок. По некоторым данным, стройплощадка расположена по адресу Мичуринский проспект, 30Б. 

Также жители района сообщали, что активисты вышли на Раменский бульвар и попытались заблокировать движение транспорта. Более того, по некоторым сведениям, активисты предпринимали попытки спровоцировать сотрудников полиции.  

Жители района выразили беспокойство по поводу сомнительных действий активистов. По их мнению, "гастролеры" даже не являются москвичами.

Местные жители уверяют, что видели, как участники акций получали деньги в торговом центре рядом со станцией метро "Раменки". 

Обеспокоенные граждане направили запросы в правоохранительные органы (заявление имеется в распоряжении редакции. – Прим. ред.). 

Автор: Иван Поляков2 января 2019, 17:12

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