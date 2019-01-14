Бабушка выселяет из квартиры убийцу насильника Хачатуряна
По словам адвоката Алексея Липцера, ранее мать убитого 57-летнего Михаила Хачатуряна уже подобным образом добилась выписки из своей квартиры матери самих девушек и их старшего брата. Он отметил, что "на условия применения меры пресечения в виде запрета определенных действий, избранной для старшей сестры Хачатурян, судебное разбирательство не повлияет", передает "Интерфакс".
27 сентября суд постановил, что трем девушкам запрещено покидать жилье с 21:00 часа до 7 утра и пользоваться телефоном и интернетом. Обвиняемым позволено общаться с близкими родственниками, адвокатами и следователем.
Напомним, ранее стало известно, что жить сестры будут в разных квартирах. Одна – по месту прописки у бабушки, другие – в арендованном жилье.
Как писали "Дни.ру", кровавая драма разыгралась 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Там, в межквартирном холле было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями.
По подозрению в убийстве были задержаны дочери погибшего. На допросе девушки признали вину и пояснили, что он издевался над ними. По данным некоторых СМИ, Хачатурян применял к дочерям сексуальное насилие.
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