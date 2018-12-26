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Общество

Что стало с отпущенными на свободу убийцами насильника Хачатуряна

Фото: www.globallookpress.com
Басманный суд 26 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении сестер Хачатурян. Три девушки на свободе, однако им запрещены определенные действия. Мать рассказала, как они намерены встретить Новый год.
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Свободного времени у сестер Хачатурян не так уж много. Как рассказала их мать Аурелия Дундук, младшие ходят в школу. Кроме того, у каждой из них есть хобби.

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"Мария ходит в школу, но занимается с учителями индивидуально, а Ангелина ходит в обычный класс", – сказал Аурелия журналистам. По ее словам, в свободное время девушки рисуют или читают.

Изначально сестры Хачатурян были помещены под стражу. Однако 27 сентября Басманный суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий сроком до 28 декабря.

Им запрещено выходить из дома с 21:00 до 07:00, отправлять и получать почтовые сообщения, использовать средства связи (кроме телефона – но только для вызова скорой помощи, милиции и МЧС). Девушки не имеют права общаться без разрешения ни с кем, кроме адвоката и следователя. В том числе им запрещено общение друг с другом.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело было обнаружено вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Полицию вызвали сами девушки, они признались в убийстве. Сестры утверждают, что на преступление их спровоцировал отец, который долгое время над ними издевался.

Хачатурян живут в трех разных квартирах: две из них предоставлены родственниками, и одна муниципальная – место официальной прописки девушек. Следственный комитет просит продлить меру пресечения до 28 марта 2019 года. Защита собирается опротестовать это требование, передает "Москва 24". 

Автор: Андрей Евлампиев26 декабря 2018, 09:51

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