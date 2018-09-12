Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

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Боня закрыла грудью опозоренных Тимати и Крида

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Делить спортсменов или артистов по национальности или вероисповеданию – дурной тон. Убежденная в этом Виктория Боня призвала бойца Хабиба Нурмагомедова и рэпера Тимати к примирению.
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Российских спортсменов Боня всегда считала "нашими" – независимо от того, какую республику они представляют. То же касается и артистов. Все мы – жители одной страны, которая вбирает в себя различные вероисповедания и даже культуры, уверена светская львица.

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"Я знаю Тимати более десяти лет, Егора Крида – с его первого клипа, над которым мы работали вместе. Это не просто мальчики, которые открывают рот под фонограмму, это большие артисты – и артисты очень талантливые! У нас у каждого свой вкус к музыке, фильмам, спорту, и о вкусах не спорят!" – написала Боня в Instagram.

Виктория подчеркнула, что у публичных людей есть "большая ответственность перед народом" – знаменитости в некотором роде являются лидерами своих фанатов. Не стоит вносить между ними раздор, заверила она Хабиба.

"Сегодня, читая твое обращение к своим друзьям и коллегам, я хочу призвать к пониманию! Нам нельзя ссориться, мы должны говорить дипломатическим языком! Мы же не быдло, верно?!" - успокоила спортсмена Боня.

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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Напомним, что скандал в соцсетях разгорелся вокруг концертов, с которыми артисты лейбла Black Star планировали посетить Дагестан. Егор Крид отменил выступление, намеченное на 9 сентября, из-за угроз от сторонников победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен их поддержал, заявив, что отмена концерта - невеликая потеря.

Позже в полемику вступил Тимати (Тимур Юнусов), призвавший Хабиба договориться. Однако дело окончилось взаимными оскорблениями. Оба заявили, что оппонент не имеет такого влияния, чтобы заставить изменить убеждения. 

Автор: Андрей Евлампиев12 сентября 2018, 12:54
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