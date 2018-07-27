Британия отказалась выдавать террористов из-за угрозы казни

Власти Великобритании
приостановили процесс экстрадиции двух боевиков запрещенной в России группировки "ИГИЛ", сообщает сайт "Комсомольская правда". Такое решение было принято после
просьбы адвоката матери одного из боевиков. Он написал письмо в МВД, в котором
отметил, что в США осужденных могут казнить.
Будучи гражданами Великобритании, Александа Коти и Эль Шафи эль-Шейх примкнули к террористической организации и принимали участие в убийствах журналистов и гуманитарных работников. Мужчины были взяты в плен проамериканскими силами в Сирии, после чего переданы британским властям.
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