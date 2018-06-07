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У скандалиста Ефремова отнимают театр

Михаил Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Михаила Ефремова следует внести в список "крымоненавистников". Также необходимо создать перечень лиц, которым запрещены выступления на территории полуострова, считают в общественной палате Крыма.
прочитано 4386 раз

Высказывание актера Михаила Ефремова о передаче Крымского моста Украине, скорее всего, было неудачной шуткой. Однако последствия у этой шутки самые отвратительные. Так что кандидатура артиста вполне подходит для включения в список "крымоненавистников", считает глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

"Я думаю, что Ефремов хотел пошутить, но вышло это так неловко, что шутка его обернулась отвратительным значением. Нам надо собирать маркеролог деятелей российских, которые в этом направлении думают и являются крымоненавистниками", – заявил Иоффе.

Глава общественной палаты пояснил, что фигурантам этого списка предполагается запретить выступления в Крыму. А возможно, и участвовать в съемках на территории полуострова.

Напомним, заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил, что Москва может передать Украине Крымский мост, чтобы "помириться" с Киевом. "Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать – и все", – заявил актер в интервью блогеру Юрию Дудю.

С жестким подходом, предложенным крымскими деятелями, не согласен народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Известный певец уверен, что Ефремов просто неудачно пошутил. Тем более, что сценарий, который представил актер – отдать Крымский мост Украине и платить ей за Крым, - попросту невозможен.

"Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка!.. Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли?" – цитирует известного певца РИА ФАН. А Ефремов говорил об этом с юмором, заключил народный артист.

Автор: Андрей Евлампиев7 июня 2018, 16:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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