Россия потеряет 11 млн человек из-за страшной войны

Население России продолжит сокращаться и к 2050 году достигнет отметки в 132,7 миллиона человек. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН.

По данным международной организации, процесс урбанизации во всем мире будет продолжен. Таким образом, к середине XXI века доля городских жителей в мире составит 68%, тогда как сейчас этот показатель составляет всего 55%.

Этот процесс не обойдет стороной и Россию. Кроме того, будет снижаться общая численность населения.Так, если в 2030 году в России будут проживать 140,5 миллиона человек, то в 2050-м – всего 132,7 миллиона, передает сетевое издание m24.ru. По данным на 2018 год, в стране проживают около 144 миллионов человек. Таким образом, к середине века численность населения России сократится более чем на 11 миллионов.

Среди прочих факторов директор Института демографии НИУ ВШЭ Сергей Захаров объясняет эту тенденцию эхом Великой Отечественной войны. "Сейчас продолжает действовать вторичное и третичное эхо войны. Мы действительно находимся в яме в вопросе численности потенциальных матерей и отцов, которые будут формировать семьи в ближайшие два десятилетия. Они малочисленны, так как их родили малочисленные матери в 60-е годы – их родители, в свою очередь, были малочисленны, так как родились в годы войны", – цитирует эксперта "Газета.ru".

Однако эхо страшной войны может не иметь прямого влияния на численность населения страны. Так, зампред научного совета ВЦИОМа Иосиф Дискин уверен, что потери численности населения России компенсируются миграционным приростом. Он считает, что озвученные в докладе департамента ООН цифры не имеют ничего общего с тем, как дела обстоят в реальности. "Даже в худшие годы большая часть снижения естественного прироста компенсировалась миграционным приростом, а сейчас, естественно, сокращение численности порядка 30 тысяч человек, при этом миграционный прирост превышает 200 тысяч", – приводит слова Дискина телеканал "360".