Рыжий беспредельщик "сорвал" Путину праздник

Американская пресса бурно обсуждает открытие Крымского моста. Внимание западных журналистов привлек любимец "стройки века" – кот Мостик.

Западные СМИ называют мост через Керченский пролив спорным, Россию величают не иначе, как агрессором, а севшего за руль КамАЗа в джинсах президента страны Владимира Путина – русским Стронгменом. Намного дружелюбнее американцы отнеслись к рыжему коту – своеобразному символу стройки.

Рыжий пушистик имеет свою страничку в Instagram. "Слежу за #стройкавека, местами шучу, но больше ем. Жду @krymsky_bridge, чтобы первым сделать на нем селфи", – написано в его микроблоге. На кота подписаны почти 36 тысяч человек.

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 15 Апр 2018 в 4:05 PDT

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 10 Май 2018 в 6:00 PDT

"Кот – маскот Крымского моста помог снять напряжение с политически озабоченного проекта", – цитирует одно из изданий НСН. В американских СМИ отмечают, что Мостик опередил президента России в прохождении по новому мосту. Что сказать? Настоящий беспредел!

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 14 Май 2018 в 7:19 PDT

Некоторые издания сообщили, что, пробежав 19 километров по мосту за день до того, как президент проехал по нему на КамАЗе, Мостик буквально затмил лидера страны. "Президент Путин открыл мост во главе первого конвоя из России в Крым – индустриальная и культурная демонстрация силы. Однако была одна зацепка: Путина на самом деле опередили с открытием моста. Не саботажники или протестующие, а рыже-белый кот, пробежавший по мосту накануне", — пишет газета The Washington Post.

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 13 Май 2018 в 3:14 PDT

Координировалась ли команда Мостика с организаторами путинского "тщательно спланированного публичного мероприятия", неизвестно, пишет издание. Получается, кот сорвал ее планы?

Отметим, что рыжий кот пробежал по мосту 14 мая, а торжественное открытие с участием президента состоялось 15-го. А в 05:30 16 мая открылось автомобильное движение для всех граждан.