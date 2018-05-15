"Поехали!" – Путин на КамАЗе открыл Крымский мост

Владимир Путин принял участие в торжественном открытии Крымского моста. Президент сам сел за руль КамАЗа и одним из первых проехал по мосту.

Глава государства лично курировал строительство грандиозного объекта и четыре раза приезжал сюда в процессе возведения моста. Сегодня, 15 мая, он пообщался с рабочими, инженерами и руководителями отрасли, проверил готовность Единого центра управления дорожным движением.

Первой по новому мосту прошла колонна строительной техники под управлением специалистов из разных регионов страны, благодаря которым мост сдали на полгода раньше срока.

Полноценное автомобильное движение по Крымскому мосту откроется утром 16 мая, а поезда пойдут по нему в конце 2019 года. Управлять движением транспорта будут десятки датчиков, радаров, камер и табло. Таким образом, дорога через Керченский пролив станет самой умной в регионе.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, – самый протяженный в Европе, его длина составляет 19 километров. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает пролив и выходит на крымский берег.

В масштабной стройке задействовали более десяти тысяч строителей. Они установили семь тысяч свай и 595 опор. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.





Власти Крыма уже подготовили рекомендации автотуристам к предстоящему открытию движения по мосту через Керченский пролив. В трех районах республики были разработаны схемы объездов в районах предполагаемых пробок и предусмотрены оборудованные места стоянки для экскурсионных автобусов и легковых машин.

На трассах установлены специальные дорожные знаки, улучшена навигация. Также готовится издание справочной литературы, карты автомобильных дорог Крыма, рекомендуемые маршруты движения с указанием достопримечательностей, возможных мест остановок для отдыха автотуристов. Ожидается, что уже в этом курортном сезоне нагрузка на действующие дороги полуострова серьезно возрастет.

С нетерпением жду всех в гости! Соблюдайте правила и хорошей вам дороги. #крымскиймост pic.twitter.com/GAXeRKzmRR — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 14 мая 2018 г.

В свою очередь компания "Яндекс" пообещала создать карту объездных путей для включения новых маршрутов в свой навигатор в период высокого курортного сезона.