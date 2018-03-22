Меланья Трамп устала быть первой леди

По словам инсайдера, жизнь Меланьи после инаугурации Дональда Трампа стала напоминать торнадо. Первая леди США в бешенстве из-за того, что ее жизнь своей динамичностью и непредсказуемостью стала напоминать торнадо.

От роли жены главы государства бывшая модель явно устала. "Меланья из тех людей, кому нравится рутина. Она привыкла рано ложиться спать, рано вставать, заботиться о себе и своей семье. А Дональду нравится мелькать по телевизору 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они абсолютно противоположные. И тот образ жизни, которые выбирает Трамп, не подходит для Меланьи", – приводит слова инсайдера People.

Он добавил, что происходящее сейчас – это "именно то, чего она не хотела". "Они с мужем без преувеличения стали похожи на семью Кардашьян: ссоры, разводы, громкие заголовки в газетах", – заявил собеседник издания. Также он добавил, что зачастую первая леди даже не знает, что и сказать на официальных мероприятиях. Меланья чувствует себя неловко, сидя за одним столом с политическими лидерами.

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 20 Мар 2018 в 2:44 PDT

Действительно, громкие заголовки в последние месяцы не дают спокойно жить супругам. В начале этого года о своем романе с Дональдом Трампом рассказала порнозвезда Сторми Дэниелс. Артистка фильмов для взрослых рассказала, что встречалась с Дональдом с 2006 по 2010 год, в то время как он был женат на Меланье. В 2016-м, в преддверии президентских выборов, адвокаты Трампа заплатили актрисе 130 тысяч долларов за молчание. И, разумеется, это не могло не ударить по отношениям американского лидера с супругой.