Рыбка-эскортница пробудила в Дерипаске жестокость
"В социальных сетях и СМИ распространились лживые обвинения в якобы совершении мной противоречащих закону действий. Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации", -написал на своей странице в Instagram президент и член совета директоров Объединенной компании "Русал".
"Я намерен жестоко пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности. Я буду защищать свою честь и достоинство в судебном порядке", – предупредил Дерипаска.
Напомним, такую жесткую реакцию одного из самых богатых людей России спровоцировала информация, попавшая в Сеть 8 февраля. Согласно этим сведениям, некая девушка по имени Настя Рыбка, которую в социальных сетях уже успели окрестить эскортницей, по ее словам, имела любовную связь с миллиардером и даже написала об этом книгу.
Там юная особа описала, как она якобы проводила время на яхте Дерипаски вместе с еще несколькими девушками. По словам эскортницы, вместе с ними на судне находился сам бизнесмен и некий Сергей Эдуардович, которого Анастасия называет крупным чиновником.
Пока в Сети продолжается бурное обсуждение книги Рыбки, девушка решила оседлать волну мимолетного успеха и начала постить в свой Instagram одно видеообращение за другим. Сначала она обвинила Дерипаску в изнасиловании, через некоторое время заявила, что это была шутка.
"Не прошли тест на чувство юмора и интеллект🤦♀️ ровно 5 процентов распознали троллинг тупых баб в моем заявлении про изнасилование🤦♀️, остальные решили, что все "серьезно"🤦♀️. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – написала Рыбка.
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