Рыбка-эскортница пробудила в Дерипаске жестокость

Бизнесмен Олег Дерипаска намерен в суде отстаивать свои честь и достоинство. Оказывающая эскорт-услуги девушка под псевдонимом Настя Рыбка утверждает, что соблазнила миллиардера.

"В социальных сетях и СМИ распространились лживые обвинения в якобы совершении мной противоречащих закону действий. Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации", -написал на своей странице в Instagram президент и член совета директоров Объединенной компании "Русал".

"Я намерен жестоко пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности. Я буду защищать свою честь и достоинство в судебном порядке", – предупредил Дерипаска.

Напомним, такую жесткую реакцию одного из самых богатых людей России спровоцировала информация, попавшая в Сеть 8 февраля. Согласно этим сведениям, некая девушка по имени Настя Рыбка, которую в социальных сетях уже успели окрестить эскортницей, по ее словам, имела любовную связь с миллиардером и даже написала об этом книгу.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 5, 2018 в 3:05 PST

Там юная особа описала, как она якобы проводила время на яхте Дерипаски вместе с еще несколькими девушками. По словам эскортницы, вместе с ними на судне находился сам бизнесмен и некий Сергей Эдуардович, которого Анастасия называет крупным чиновником.

Пока в Сети продолжается бурное обсуждение книги Рыбки, девушка решила оседлать волну мимолетного успеха и начала постить в свой Instagram одно видеообращение за другим. Сначала она обвинила Дерипаску в изнасиловании, через некоторое время заявила, что это была шутка.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Янв 17, 2018 в 10:32 PST

"Не прошли тест на чувство юмора и интеллект🤦‍♀️ ровно 5 процентов распознали троллинг тупых баб в моем заявлении про изнасилование🤦‍♀️, остальные решили, что все "серьезно"🤦‍♀️. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – написала Рыбка.