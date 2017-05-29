Дерипаска ответил на ложь о бегстве из России

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал обвинения в том, что он якобы планирует обменять компрометирующие Россию сведения на политический иммунитет и сбежать из страны. Он заявил, что все это "абсолютная ложь".

Предприниматель прокомментировал материал в газете New York Times, опубликованный 27 мая 2017 года под названием "Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях Конгресса". По его словам, эта статья является "ложной и вводящей в заблуждение".

В то же время он отметил, что в журналистском тексте есть и верные моменты. "Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу "помочь" демократически избранным комитетам Конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину", – цитирует бизнесмена агентство "Интерфакс".

Олег Дерипаска раскритиковал основную идею статьи, согласно которой он хочет обменять информацию о вмешательстве России в президентские выборы в США на иммунитет. "Оба этих утверждения не соответствуют действительности и являются абсолютной ложью", – заявил он.

"У меня действительно есть доказательства, которые – что, безусловно, неприятно для некоторых, – свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России. То, что я якобы "добиваюсь" в этой мыльной опере чего-то большего, чем справедливость, является попросту ложью", – пояснил предприниматель. При этом он подчеркнул, что американские чиновники действительно связывались с его юристом в Вашингтоне, но не наоборот.

Публикация от Олег Дерипаска (@oleg.deripaska) Май 18 2017 в 12:49 PDT

Напомним, журналисты New York Times со ссылкой на три анонимных источника сообщили, что Олег Дерипаска собирается дать показания по делу о российском вмешательстве в процесс выборов в США. В ответ члены конгресса якобы не приняли его предложение, так как "соглашение по иммунитету создает сложности для следователей ФБР".