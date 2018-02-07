"Голос у него не дрогнул": пилот второго Су-25 рассказал о гибели командира
Российские штурмовики совершали облет территории в Идлибе 3 февраля. Боевикам удалось подбить ведущий самолет из ПЗРК. Ракета попала в правый двигатель. Пилот – майор Роман Филипов – удерживал самолет в воздухе до последнего. Однако ситуация была критической, и он был вынужден катапультироваться.
"Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: "По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!" Командир ответил спокойно и обыденно: "В меня попали, вызывай ПСО", – рассказал ведомый.
По словам летчика, он всегда прикрывал командира в воздухе. Так было и в этот раз. "Остался в этом районе и выполнил несколько атак. Отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман", – цитирует пилота издание "Красная звезда".
"Уходи в облака!" – таким был последний приказ Филипова напарнику. Однако летчик его нарушил, пытаясь отбить командира. При этом он продолжал передавать координаты поисковикам.
Как отметили военные эксперты, поисково-спасательная группа, которая во время вылетов дежурит на аэродроме Хмеймим в постоянной боевой готовности, не успела добраться до места последнего боя майора. Поскольку в этом районе действуют многочисленные террористические группы, полет на вертолете равносилен самоубийству. Группа выехала на наземном транспорте. Однако бой был скоротечным, и спасатели опоздали.
Вечная память Герою России Майору Роману Филиппову! Настоящему офицеру, летчику-штурмовику, до конца исполнившему свой воинский долг, явив образец величайшей доблести и мужества! Мир вашему дому! #ГеройРоссии #офицер #летчик #СУ25 #грач #подвиг https://t.co/u4HU7YgIzP pic.twitter.com/hFAnZ1AR5v— Совет молодых дипломатов МИД России (@smdmid) 6 февраля 2018 г.
Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного террористам населенного пункта, вступил в неравный бой. Окруженный боевиками, тяжелораненый майор подорвал себя гранатой. Последними его словами были: "Это вам за пацанов!"
За героизм, мужество и отвагу Роману Филипову присвоено звание Героя России посмертно. Тело пилота СУ-25 доставлено в Москву, похоронят его 8 февраля в Воронеже.
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