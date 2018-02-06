Погибшему в Сирии пилоту Су-25 присвоили звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил майору Роману Филипову звание Героя России посмертно, передает пресс-служба Кремля. Ранее стало известно, что тело погибшего в Сирии пилота Су-25 было возвращено в Россию.
Напомним, террористы сбили российский Су-25 в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилоту удалось катапультироваться. На земле он вступил в бой с боевиками. Попав в окружение, Роман Филипов привел в действие ручную гранату.
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