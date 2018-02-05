Почему 13-летние девочки ищут секса на "вписках"

В последнее время Россию захлестнула волна историй про "вписки" несовершеннолетних, зачастую оканчивающиеся весьма плачевно. Страшнее всего, что тенденция проводить время в компании сверстников под алкогольные напитки становится у подростков все более популярной.

На молодежном сленге "вписка" – это вечеринка в чьей-то свободной квартире со спиртным. Как правило, на таких тусовках зачастую собираются совершенно незнакомые люди, которые списываются в соцсетях и договариваются о встрече.

Довольно часто девочки, стараясь как можно скорее стать взрослыми, сами ищут приключений на свою голову. К сожалению, они зачастую становятся жертвами педофилов. Примеров множество.

Вот одна из последних историй. Москвичка Светлана (имена действующих лиц изменены) стала замечать, что у 13-летней дочки Марины появились тайны, и она стала часто поздно отпрашиваться из дома. Женщина, разумеется, не пускала девочку гулять затемно.

Но однажды Светлана задремала за чтением книги, а когда проснулась, Марины дома уже не было. Вскоре дочка вернулась домой и легла спать – серьезный разговор перенесли на утро. Проверив телефон девочки, мать пришла в ужас. Согласно переписке в соцсети "ВКонтакте", школьница встречалась со взрослым мужчиной, и у них был секс, сообщает сайт "Комсомольская правда".

На следующий день Светлана предложила Марине перед учебой заехать в полицию – соврала, что нужно решить вопрос по поводу школы. А там написала заявление. В разговоре с девочкой выяснилось, что тот самый мужчина у нее не первый. За несколько дней до этого у шестиклассницы были две интимные встречи с 20-летним парнем, которого сейчас ищет полиция.

А вот другого педофила сразу задержали. Обвиняемый – 40-летний Дмитрий. Разведен, имеет маленькую дочь. На допросах мужчина сообщил, что с Мариной у них был секс по обоюдному согласию. Девочка показания подтвердила.

В правоохранительных органах рассказали, что школьница познакомилась с мужчиной в соцсетях, в группе, которая называется "Вписки Москвы". В ней так и написано: "встречи для 11-18-летних". Это настоящая площадка для поиска сверстников, готовых развлекаться с незнакомыми людьми, и раздолье для педофилов. Все разговоры там – про алкоголь и секс.

О том, почему школьницы ищут взрослых отношений и сомнительных развлечений, рассказала врач-психиатр, сексопатолог, кандидат медицинских наук Диана Генварская. "В 12-13 лет у девочек начинается период полового созревания. В мире подростков нужно самоутверждаться. И девочка пытается это сделать через такой опыт, чтобы ее по-другому воспринимали в своей среде, чтобы было чем похвастаться перед подругами", – пояснила специалист.

По ее мнению, такие ранние интимные отношения идут от недостатка внимания к ребенку в семье. "В этом возрасте девочек нужно постоянно нахваливать, девочка должна расти принцессой. Тогда больше шансов, что она не будет искать самоутверждения на стороне", – уверена Генварская.

В свою очередь экс-сотрудник прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия считает, что администрация социальных сетей должна нести уголовную ответственность" за неудаление контента, противоречащего законодательству. По его мнению, руководство соцсетей должно самостоятельно мониторить и закрывать вредные группы, а не только после писем из Роскомнадзора или органов.