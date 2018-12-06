Мисс Бум-Бум жестоко наказали за драку на сцене
Алини не вошла даже в тройку финалисток. Во время оглашения результатов Ува подошла к королеве конкурса Эллен Сантану и обвинила ее в том, что прелести конкурентки искусственные. Затем она сорвала с нее ленту и надела на себя.
За подобное хулиганство девушку обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч долларов, сообщает The Sun. Если модель не заплатит и не вернет ленту – разбирательство перейдет в суд.
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