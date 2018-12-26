На милость дня: Путин подарил щенка девочке из деревни

Владимир Путин исполнил новогоднее желание семилетней девочки из Липецкой области. Президент подарил ей щенка хаски, о котором та попросила в своем письме.

Когда Дед Мороз вручал щенка девочке, он отметил, что об этом ему "шепнул на ушко" главнокомандующий. Напомним, что в марте 2018 года Путин подарил 12-летнему школьнику из Ярославля щенка швейцарской овчарки, передает РИА ФАН.