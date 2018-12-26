Москвичей не пускают в Мавзолей из-за новогодней елки

Доступ к Мавзолею Ленина будет закрыт в среду, 26 декабря. Такое решение принято в связи с проведением в Кремлевском дворце общероссийской елки.
Проход посетителей в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд" будет осуществляться через ворота Боровицкой башни. Ранее диетолог предупредила россиян о том, что в новогодние праздники не следует набивать живот.
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