Запущено производство украшений из трупов

Швейцарская компания разработала способ "выращивания" памятных украшений с бриллиантами из праха умерших. Теперь близкий человек сможет остаться с вами навсегда.
Для изготовления специфичных драгоценностей в лаборатории берут 0,5 килограмма праха покойного и выделяют из него уголь. После этого сотрудники превращают его в бриллиант до одного карата, передает телеканал "360".
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