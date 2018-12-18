Москвичей предупредили о наступлении сибирских морозов

Синоптики предупредили, что 18 декабря в Москву придут сильные морозы. Жителям столицы следует одеваться теплее и быть внимательнее за рулем.

Эксперты сообщили, что днем температура воздуха понизится до -13 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -23 градусов. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Южный ветер будет дуть с порывами до восьми метров в секунду.

Особенно осторожными следует быть автомобилистам. Они должны соблюдать правила дорожного движения и держать дистанцию с соседними транспортными средствами, передает РИА ФАН.