Влияние дошкольного образования на будущее выпускника обсудят на ТВ
В передаче примут участие директор школы № 1637 Наталья Зуева, которая выступит от команды "азартных", и директор школы № 2073 Ольга Марасанова от "опытных".
Участники программы озвучат свою позицию по заданной теме, ответят на вопросы ведущего, зрителей в студии и телезрителей MOSOBR.TV. Победителя определит зрительское онлайн-голосование. Итоги состязания включаются в командный зачет.
Программа "Вызов: азарт и опыт" на Московском образовательном телеканале стартовала в январе 2018 года. Это интеллектуальный поединок профессионалов – директоров столичных школ. Один из них – азартный, другой – опытный.
Деление на такие категории не является характеристикой участников, это лишь деление на команды. Согласно правилам, азартный директор вызывает ну дуэль опытного. Последний принимает бой и выбирает тему дискуссии. Вызов происходит в соцсетях.
В настоящий момент участие в новом сезоне передачи приняли 10 директоров. Счет пока равный – 3:3. В чью сторону качнется чаша весов на этот раз телезрители смогут узнать во вторник, 13 ноября, в 19:15.
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