Влияние дошкольного образования на будущее выпускника обсудят на ТВ

Тему влияния дошкольного образования на будущее выпускника обсудят в рамках программы "Вызов: азарт и опыт" на Московском образовательном телеканале (mosobr.tv). В прямом эфире во вторник, 13 ноября, в 19:15 об этом поспорят директора московских школ.



В передаче примут участие директор школы № 1637 Наталья Зуева, которая выступит от команды "азартных", и директор школы № 2073 Ольга Марасанова от "опытных".

Участники программы озвучат свою позицию по заданной теме, ответят на вопросы ведущего, зрителей в студии и телезрителей MOSOBR.TV. Победителя определит зрительское онлайн-голосование. Итоги состязания включаются в командный зачет.

Программа "Вызов: азарт и опыт" на Московском образовательном телеканале стартовала в январе 2018 года. Это интеллектуальный поединок профессионалов – директоров столичных школ. Один из них – азартный, другой – опытный.





Деление на такие категории не является характеристикой участников, это лишь деление на команды. Согласно правилам, азартный директор вызывает ну дуэль опытного. Последний принимает бой и выбирает тему дискуссии. Вызов происходит в соцсетях.

В настоящий момент участие в новом сезоне передачи приняли 10 директоров. Счет пока равный – 3:3. В чью сторону качнется чаша весов на этот раз телезрители смогут узнать во вторник, 13 ноября, в 19:15.