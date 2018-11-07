"Единая Россия" займется профессиональным ростом граждан

"Единая Россия" и Роструд займутся повышением конкурентоспособности граждан на рынке труда. Партия провела в регионах мониторинг программ переобучения и повышения квалификации и выяснила, что необходима более тесная координация общества, бизнеса и власти для повышения эффективности такой работы.

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