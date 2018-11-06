Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании

Руслана Шамсуарова, известного своими гонками по Москве на Gelandewagen, обвинили в изнасиловании. Сын вице-президента ЛУКОЙЛа заверяет, что секс был по обоюдному согласию.

Заявление на Руслана Шамсуарова подала в полицию 23-летняя Вероника Максимова, жительница Ростова-на-Дону. Как рассказала потерпевшая, инцидент произошел в жилом доме на площади Победы в Москве – мажор на нее набросился.

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Своя версия произошедшего у сына вице-президента ЛУКОЙЛа. Шамсуаров сообщил, что девушка вступила с ним в интимную связь добровольно. Затем она рассказала о сложном финансовом положении и попросила денег. Руслан ей отказал, после чего Вероника и обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте, произошедшем с Русланом Шамсуаровым, известным гонкой по Москве на Gelandewagen. Девушка обвинила его в изнасиловании.

Стоит отметить, что оба героя случившегося уже попадали в скандальные хроники. Руслан Шамсуаров – наследник вице-президента ЛУКОЙЛа Азата Шамсуарова – известен как один из участников гонки на автомобиле Gelandewagen в 2016 году. В той истории фигурировала также Мара Багдасарян, впоследствии лишенная прав. Молодые люди пытались уехать от полиции, параллельно ведя трансляцию в Periscope. Тогда Шамсуарова признали виновным в оскорблении сотрудников ДПС и приговорили к 300 часам обязательных работ, напоминает РЕН ТВ.

Что касается Вероники Максимовой, то она также не отказывала себе в удовольствии прокатиться на скорости по ночной Москве. Кроме того, девушка постоянно выкладывала в соцсетях видео вечеринок с ее участием, снятое в дорогих ресторанах.