У строителя нашли опухоль размером с голову

У филиппинского строителя Леонардо Мориса обнаружили огромную опухоль. Врачи утверждают, что она сопоставима с размером его черепа.

По словам самого мужчины, все началось с того, что он получил травму в юном возрасте во время игры в баскетбол. Леонардо семь лет мучился от боли, которая была похожа на зубную. "Я все ждал, когда же это пройдет, но она только росла", – поделился он.

В 23 года у строителя образовалась доброкачественная опухоль – амелобластома – из эпителия зубного сосочка. С годами она становилась все больше и больше. Мужчина лишился возможности нормально питаться. Теперь 30-летний Морис может употреблять только суп, сок и воду.

Медики утверждают, что со временем это образование может убить мужчину, если он не сделает дорогостоящую операцию. Но строитель не может себе ее позволить, потому что зарабатывает всего несколько фунтов стерлингов, передает Daily Mail.

Ранее у жителя Америки врачи обнаружили злокачественное новообразование в животе. Сначала 63-летний уроженец Нью-Джерси был убежден, что его живот растет из-за лишнего веса и чрезмерного употребления пива. Врачи провели диагностику и выяснили, что у него выросла огромная липосаркома. Она заняла почти всю брюшную полость и даже изменила расположение внутренних органов.

На удаление опухоли весом 12 килограммов хирургам потребовалось около шести часов. Специалисты пришли к выводу, что до таких размеров злокачественное образование росло около десяти лет.